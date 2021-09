(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 VIABILITÀ, ASTRAL INFOMOBILITÀ: PER CORTEO POSSIBILI RITARDI TPL

Per corteo in transito da Piazza Indipendenza a via Molise, possibili ritardi per le linee

S02, S03, S06, S08, S11, S12, S13, S14.

Lo comunica Astral Infomobilità.

