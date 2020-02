(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2020 VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: LUNGHE CODE SU TRATTO URBANO A 24 IN ENTRATA A ROMA

Lunghe code sul Tratto Urbano della A24 in entrata a Roma, da Tor Sapienza alla Tangenziale est

Lo comunica Astral Infomobilità

MORENA MANCINELLI

Giornalista

SEDE

VIA DEL PESCACCIO, 96/98 – 00166 ROMA

TEL.: 06.51.68.75.85

CEL.: 339.23.48.506

INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

[LOGO_astralInfomobilita]

________________________________

Qualsiasi altro uso di questa email è proibito

If you have received it in error, please notify the sender immediately and delate the original

Any other use of the mail by you is prohibited

🔊 Listen to this