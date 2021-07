(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 VIABILITÀ, ASTRAL INFOMOBILITÀ: CODE SU GRA PER DUE INCIDENTI

Code sul Grande Raccordo Anulare a causa di due incidenti: uno in carreggiata interna avvenuto in Galleria Appia con code dalla Prenestina; l’altro in esterna tra A24 e Bufalotta che ha coinvolto 3 vetture in corsia di sorpasso. Al momento si transita su due corsie.

Lo comunica Astral Infomobilità.

MORENA MANCINELLI

Giornalista

