(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2020 VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CODE SU GRA PER ALTRO INCIDENTE

Code per un altro incidente sul Grande Raccordo Anulare, in questo caso in carreggiata esterna dall’Ostiense alla Laurentina.

Lo comunica Astral Infomobilità.

