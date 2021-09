(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 VIABILITÀ, ASTRAL INFOMOBILITÀ: CODE SU DIRAMAZIONE ROMA SUD PER VEICOLO IN PANNE

Code sulla Diramazione Roma Sud all’altezza di Monteporzio Catone in direzione della A1 a causa di un veicolo in panne. Al momento attiva riduzione di carreggiata.

Lo comunica Astral Infomobilità.

MORENA MANCINELLI

Giornalista

INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

🔊 Listen to this