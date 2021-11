(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 VIABILITÀ, ASTRAL INFOMOBILITÀ: CODE SU CASSIA BIS PER INCIDENTE

Code sulla Cassia bis da via di Baccanello a via della Giustiniana in direzione del Gra a causa di un incidente.

Lo comunica Astral Infomobilità.

MORENA MANCINELLI

Giornalista

