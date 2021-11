(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 VIABILITÀ, ASTRAL INFOMOBILITÀ: CODE SU A24 ROMA-TERAMO PER VEICOLO IN FIAMME

Traffico momentaneamente bloccato sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme in galleria.

Lo comunica Astral Infomobilità.

MORENA MANCINELLI

Giornalista

INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

