(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2020 VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CODE PER INCIDENTE SU VIA AEROPORTO FIUMICINO

Lunghe code per incidente su via dell’Aeroporto di Fiumicino da via Guido Calza al Ponte di Tor Boacciana verso l’Aeroporto

Lo comunica Astral Infomobilità

