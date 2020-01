(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CODE ENTRAMBE LE DIREZIONI SU TRATTO URBANO A24 PER INCIDENTE E VEICOLO IN PANNE

Traffico intenso sul Tratto Urbano della A24.

Verso Roma si rallenta da viale Palmiro Togliatti alla Tangenziale est a causa di un incidente; nel senso di marcia opposto, invece, da Tor Cervara al Raccordo a causa di un veicolo in panne.

Lo comunica Astral Infomobilità.

