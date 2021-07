(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 VIABILITÀ, ASTRAL INFOMOBILITÀ: CODE DI 3 KM SU A1 PER INCENDIO

Sull’Autostrada A1 3 km di code tra Diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione sud a causa di un incendio sulla scarpata all’altezza del km 545. Prestare attenzione per fumo in carreggiata.

Lo comunica Astral Infomobilità.

