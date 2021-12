(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 03 dicembre 2021

Dalle 7,30 del mattino possibili disagi al traffico pubblico e privato

Via Tiziano: lavori di rifacimento manto stradale il 7 dicembre

Per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale, martedì 7 dicembre 2021 il traffico pubblico e privato nella via Tiziano potrà essere rallentato. Con l’obiettivo di preservare la sicurezza e la salute pubblica, gli interventi di fresatura e bitumatura, che dalle ore 7,30 interesseranno in particolare il tratto compreso tra le vie Baceredda e Dante, si svolgeranno infatti nella semicarreggiata in maniera alternata. Previsto il distacco della linea aerea di alimentazione bus.

Con preghiera di pubblicazione:.

🔊 Listen to this