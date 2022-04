(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 19 aprile 2022

Interessate le pertinenze pubbliche tra le vie Col Di Lana e Monte Grappa

Via Pasubio: disinfestazione il 21 aprile

Per prevenire la proliferazione di scarafaggi, è programmato per giovedì 21 aprile 2022 l’intervento di disinfestazione nella via Pasubio, tra le vie Col Di Lana e Monte Grappa.

Prescrizioni per i residenti:

– biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada;

– gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa;

– divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.

Con preghiera di pubblicazione:.

🔊 Listen to this