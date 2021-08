(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Via Mameli: modifiche alla viabilità per lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido

Prenderanno il via lunedì 23 agosto la prima fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido nel tratto di via Mameli compreso tra le vie Liutprando e Benvenuto Sangiorgio. Dalle ore 8,00 saranno istituite alcune modifiche alla viabilità che rimarranno in vigore fino al termine dei lavori, previsto circa in quindici giorni .

In particolare le modifiche saranno:

– divieto di transito in via Mameli nel tratto compreso tra via Liutprando e via Benvenuto Sangiorgio, consentendo comunque la svolta verso quest’ultima;

– doppio senso di circolazione in via Liutprando per consentire il raggiungimento delle abitazioni, degli accessi carrabili presenti e l’attività di carico/scarico delle attività commerciali;

– divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Liutprando, lungo il muro perimetrale dei civici 1 e 32, con l’istituzione di un’area di stoccaggio materiale;

– divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Sant’Evasio dal civico 22 al civico 32 per collocamento dehors estivo esercizio di ristorazione;

– doppio senso di circolazione in via del Duomo per consentire l’accesso e il successivo ritorno da via Liutprando in direzione di piazza Mazzini.

Terminati questi lavori, il rifacimento della pavimentazione proseguirà poi all’altezza dell’incrocio con via Benvenuto Sangiorgio: prima dell’avvio degli interventi saranno comunicate le modifiche alla viabilità.

Casale Monferrato, 19 agosto 2021

🔊 Listen to this