(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Via libera del Dipartimento della Funzione Pubblica alla partecipazione

dei dipendenti del Comune al programma di formazione digitale

Benevento, 6 aprile 2022 – Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha accolto

l’istanza presentata dal Comune di Benevento per la partecipazione al

programma di assessment e formazione digitale rivolto ai dipendenti pubblici

nell’ambito del piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale

umano “Riformare la P.A. Persone qualificate per qualificare il Paese”.

A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessora al Personale,

Carmen Coppola.

“Il Syllabus per la formazione digitale – spiegano il sindaco Mastella e

l’assessora Coppola – offre a ciascun dipendente l’opportunità di sviluppare le

proprie competenze digitali. Si tratta di una possibilità davvero importante per

proiettare la P.A. nel futuro. La formazione dei dipendenti è essenziale nelle

sfide che ogni giorno è chiamata ad affrontare la macchina amministrativa.

L’Amministrazione comunale è quindi molto soddisfatta dell’ammissione del

Comune al programma di assessment e formazione digitale, a testimonianza

dell’attenzione posta allo sviluppo delle abilità di coloro che sono deputati a

interfacciarsi con i cittadini. L’altro motivo di soddisfazione è dato dalla

massiccia adesione dei dipendenti, che ha raggiunto il 40%. Abbiamo aderito

alla prima fase della sperimentazione e la risposta dei dipendenti inorgoglisce e

conferma la bontà della strada intrapresa. Di qui – concludono il sindaco

Mastella e l’assessora Coppola – il nostro plauso all’iniziativa, all’attenta

direzione del dirigente Alessandro Verdicchio e dei suoi collaboratori, e

l’augurio di buon corso ai dipendenti del Comune di Benevento, sicuri del

contributo che darà alla crescita individuale nonché dei positivi riflessi sul

funzionamento della macchina amministrativa”.

———————————

🔊 Listen to this