(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Via libera dalla Giunta all’adeguamento della torre dedicata all’attività di birdwatching nell’isola di San Tommaso dei Borgognoni a Torcello

La Giunta comunale, riunitasi nei giorni scorsi, ha dato il via libera alla delibera di Consiglio con la quale si autorizza l’adeguamento della torre dedicata all’attività di birdwatching presso l’isola di San Tommaso dei Borgognoni a Torcello.

“La decisione – commenta l’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin – arriva per dare seguito ad una precisa richiesta presentata dall’Associazione Laguna Venexiana Onlus che, destinataria di una concessione da parte del Comune di Venezia, svolge un’importante attività di birdwatching nell’isola che consente di studiare il comportamento della avifauna locale. Nello specifico quindi, proprio per andare incontro alle esigenze dei tanti appassionati che sono chiamati a lunghi periodi di appostamento, si è deciso di dotare di servizi igienici indispensabili la struttura esistente che è utilizzata per lo svolgimento di attività didattiche e naturalistiche rivolte principalmente a scolaresche, a giovani studenti, a insegnanti e ai membri di associazioni. La delibera costituisce quindi deroga agli strumenti urbanistici vigenti trattandosi d’intervento che riveste carattere d’interesse pubblico”.

“E’ dal 2015, ovvero dall’inizio del mandato del Sindaco Luigi Brugnaro che abbiamo dedicato molta attenzione allo sviluppo e alla tutela non solo dell’isola di Torcello ma anche delle Vignole, di Sant’Erasmo, di Murano e Burano, della Giudecca e di Sant’Elena, del Lido e Pellestrina e, più in generale di tutte le isole della Laguna – commenta il consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa Marta – Questa delibera procede su questa linea e dimostra l’importanza di consentire la realizzazione di quelle opere d’interesse pubblico che portino a maggiori servizi per le persone che ci vivono e, soprattutto, guardando ai tanti interventi realizzati dopo l’acqua alta del 2019, per la sicurezza idraulica delle nostre isole”.

Venezia, 9 ottobre 2021

– [Torre birdwatching](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Jpeg%20torre%20birdwatching%203.jpg)

