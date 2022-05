(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Via libera dalla Giunta alla formazione delle sezioni delle scuole dell’Infanzia “XXV Aprile” e “S. Gori” in deroga ai regolamenti

La Giunta comunale ha approvato la delibera che consente l’apertura di alcune sezioni che non avrebbero i numeri minimi di bambini. Il Regolamento per le scuole dell’infanzia comunali stabilisce infatti che “la sezione è l’unità organizzativa di base per la progettazione e realizzazione dell’esperienza educativa. Il numero di iscritti di ciascuna sezione è, di norma, 25 bambini con un numero minimo di 15 bambini”. Con questa delibera si va quindi a tutelare l’attuale numero di sezioni, in virtù della peculiarità didattico-educativa e territoriale delle scuole interessate che sono, nello specifico, la XXV aprile, scuola dell’infanzia con una sezione ubicata nell’isola della Giudecca, e la S. Gori, scuola dell’infanzia nella municipalità di Chirignago-Zelarino.

Venezia, 28 maggio 2022

