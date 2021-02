(AGENPARL) – sab 20 febbraio 2021 20 febbraio 2021

VIA LIBERA AL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER IL

RESTYLING DEI BAGNI PUBBLICI

Via libera al restyling dei bagni pubblici cittadini. Disco verde della giunta comunale ieri, 18

febbraio, al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione delle strutture

a servizio dei cittadini, che prevede un impegno di spesa pari a 380mila euro.

. I servizi igienici a disposizione dei cittadini sono cinque: a San

Domenico, Beccheria, sottopasso della Lizza, Fortezza (via della Vecchia) e via del Sole. I

lavori si concentreranno maggiormente sui primi tre che,

aggiunge Pugliese.

Nello specifico nei servizi igienici in Beccheria, che servono un gran numero di persone in

virtù della posizione strategica per l’afflusso di turisti, ma sono anche quelli più datati, è

prevista la ridistribuzione completa degli spazi e la sostituzione di tutte le dotazioni

necessarie alla struttura. I bagni di San Domenico, anche questi ubicati in uno dei

principali punti di accesso turistico per la vicinanza con i parcheggi per auto e bus, seppur

più recenti, non rispondono al meglio all’enorme affluenza a cui sono sottoposti.

Attualmente gli ambienti si presentano in modo dimesso; anche in questo caso si prevede

la ridistribuzione completa degli spazi interni e la sostituzione di tutte le dotazioni. Per

quanto riguarda i locali ubicati nel sottopassaggio della Lizza, strategicamente importanti

poiché piazza Gramsci è il check point dei bus di linea che collegano Siena con il resto

della Toscana, risalgono agli anni Sessanta e presentano un deficit di manutenzione e

necessitano di un profondo intervento di riqualificazione delle finiture e degli impianti in

genere.

.

Roberta Ferri

