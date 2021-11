(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 VIA EMILIA BIS, DELMONTE E CATELLANI (LEGA): “CON BOCCIATURA NOSTRA RISOLUZIONE, LA REGIONE PENALIZZA REGGIO EMILIA”

BOLOGNA, 10 NOV – “Con l’approvazione di un piano molto più complessivo e costoso, che condividiamo nell’impianto, e la bocciatura della nostra proposta, la Regione ha, di fatto, buttato avanti la palla ottenendo come effetto la penalizzazione della viabilità nella città di Reggio Emilia”. Così i consigliere regionali della Lega, Gabriele Delmonte e Maura Catellani, commentano l’atto che impegna la Giunta a far inserire nel 2022 la “via Emilia Bis” nel programma triennale dell’accordo con Anas e la bocciatura della loro proposta di “realizzare, classificandola come strada provinciale e non statale, quindi con notevole risparmio di tempi, l’esecuzione della variante alla via Emilia tra Reggio Emilia e Calerno, in comune di Sant’Ilario, mettendo in sicurezza le frazioni di Cella, Cadè e Gaida”.

La proposta dei leghisti reggiani si affiancava alla risoluzione, approvata dalla Commissione, Territorio, ambiente e mobilità, che impegna la Giunta regionale alla realizzazione della cosiddetta via Emilia bis, da molti anni oggetto di attenzione politica e amministrativa, a causa dell’intensità del traffico e dell’aumento esponenziale degli ultimi anni di incidenti stradali.

Delmonte, questa mattina nel corso dei lavori di commissione ha ribadito “il problema del tratto tra Cella (Reggio Emilia) e Calerno (Sant’Ilario)” “una strada trafficata di 6 km, con incidenti e senza alternative” e “se l’autostrada chiude, chi esce si trova sulla Ss9 a due corsie, congestionata quasi 24 ore al giorno”.

Certo, sono già stati realizzati alcuni stralci come la tangenziale nord di Sant’Ilario, “che è un pezzo di via Emilia Bis, e nei prossimi due anni si avrà la tangenziale nord di Reggio Emilia. Si tratta di unire i due tratti”. C’è, però, secondo Delmonte, un problema politico. A Calerno, nonostante sia citata e in parte finanziata, la rotonda non c’è e Anas dice non sentirne più parlare da 20 anni.

“Mi chiedo- ha scandito il consigliere del Carroccio- perché interpellare Anas su un’opera che ha una valenza provinciale, e urgente, quando altri stralci sono stati fatti dalla Provincia”. Sui costi, molti i dubbi di Delmonte: “La Giunta ha detto che i 6 km costerebbero 100 milioni e non si poteva inserire nel piano triennale delle opere di Anas. Un costo così alto per 6 km? È d’oro? I costi delle tangenziali in alcuni comuni sono stati di 3 milioni per 4 km e di 3,5 per 5 km. L’assessore disse che i 100 milioni derivavano da parametri. Ma qui c’è solo il parametro politico di non voler realizzare l’opera”.

—————————————————–

🔊 Listen to this