(AGENPARL) – mar 25 maggio 2021 VIA DUCA DELLA VERDURA -BAMBINA IN PREDA ALLE CONVULSIONI

CARABINIERI DI CORSA AL “DI CRISTINA”

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, durante un servizio di controllo del Territorio e prevenzione, percorrendo la via Duca della Verdura, sono intervenuti prontamente per prestare assistenza ad una giovane donna.

La ventenne, in preda al panico, richiedeva aiuto per la propria bambina, di quasi 4 anni, la quale improvvisamente, colpita da una severa sindrome convulsiva con crisi respiratoria, si accasciava al suolo priva di sensi.

I militari, dopo aver tentato invano di farle riprendere coscienza, constatata l’insorgenza di cianosi, decidevano di trasportarla, a bordo dell’autovettura di servizio, presso il locale ospedale dei bambini “Giovanni di Cristina”.

Il personale medico è riuscito a rianimare in tempo la piccola, disponendone il ricovero solo per accertamenti.

[250521]

