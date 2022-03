(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Via di Cicignano, da lunedì 21 marzo strada chiusa per il taglio di un albero

Il percorso alternativo da via di Palazzina. La chiusura si è resa necessaria per consentire ad un privato di tagliare la grande quercia nei pressi del torrente Stregale che risultava malata e pericolante

Il Comune di Montemurlo informa che, con un’apposita ordinanza, è stata disposta la chiusura di via di Cicignano, nel tratto compreso tra il fosso “Stregale” e “La Petraia”, dalle ore 8 alle ore 17,30 nei giorni di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 marzo. L’amministrazione comunale ha previsto un percorso alternativo attraverso la via di Palazzinaper garantire sempre ai residenti e ai dipendenti dell’Rsa di raggiungere la zona che si trova a norddel punto interessato dal blocco temporaneo della circolazione.La chiusura si è resa necessaria a seguito della richiesta di un privato che deve provvedere al taglio della grande quercia, che si trova lungo il bordo della strada nei pressi del ponte sul torrente Stregale:«Purtroppo questa quercia secolare è malata, come certificato da una specifica relazione dell’agronomo forestale, e potrebbe risultare pericolosa per la sicurezza di chi percorre la via di Cicignano. – spiega il sindaco Simone Calamai – Per tale motivo il privato, proprietario del terreno sul quale si trova l’albero, che è prospiciente la carreggiata, ha presentato al Comune la richiesta per il taglio. È un dispiacere dover abbattere un albero così longevo ma è allo stesso tempo importante garantire la sicurezza». L’amministrazione comunale ha già previsto che il privato, una volta completato l’abbattimento, deve provvedere alla piantumazione di un nuovo albero. La strada sarà riaperta non appena sarà completato il taglio.

