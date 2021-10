(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 14 ottobre 2021

Via Dante: abbattimento di otto alberi

Nella giornata di oggi, giovedì 14 ottobre, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di otto esemplari arborei (sette lecci e un albero di Giuda) lungo la Via Dante, nel tratto compreso tra Piazza San Benedetto e Via Francesco Salaris.

Si è reso necessario l’abbattimento delle piante, divenute secche e instabili, che hanno determinato lo stato potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità.

A differenza di altri interventi analoghi, gli esemplari in abbattimento verranno sostituiti nell’ambito dei lavori di rifacimento della nuova Via Dante.



