(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Via Canina: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione al tetto di un palazzo

Per permettere di effettuare i lavori di manutenzione alla copertura del palazzo Busca di Lazzarone di via Canina, sarà modificata la viabilità nella zona a partire dalle ore 8,00 di giovedì 19 agosto, fino alle ore 24,00 di sabato 18 settembre (e comunque fino al termine degli interventi).

In particolare le modifiche saranno:

– divieto di transito in via Canina dall'intersezione con via Roma fino all'altezza del civico 5;

– doppio senso di circolazione in via Canina nel tratto compreso tra il civico 5 e l'intersezione con via Mameli per consentire ai residenti di accedere alle proprie abitazioni e a eventuali accessi carrabili;

– inversione del senso unico di marcia in via Canina nel tratto compreso tra l'intersezione con via Mellana e l'intersezione con via Mameli, diventando così percorribile verso quest’ultima;

– inversione del senso unico di marcia in via Vallario, che diverrà percorribile da via Roma in direzione di via Sobrero.

Casale Monferrato, 16 agosto 2021

🔊 Listen to this