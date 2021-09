(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 Ferrara, 30 settembre 2021

Via Bologna: verso la conclusione della rete di teleriscaldamento

Si avviano verso la conclusione i lavori di posa della nuova rete di

teleriscaldamento nella zona sud di Ferrara, che interesseranno l’asse stradale LINK UTILI

di “via Bologna” ed alcune vie limitrofe.

Dopo dieci mesi di lavori costanti, durante i quali sono stati posati oltre 1.500

metri di condotte, ai tecnici del Gruppo Hera si prospetta un ultimo sforzo, uno

sprint finale nel quale la multiutility sta dando il massimo e per realizzare il

quale, già da diverse settimane ha raddoppiato le squadre operative e

allungato i turni estendendoli – in deroga a quanto normalmente previsto per

interventi come questo – anche al sabato, così da giungere quanto prima al

termine dell’opera.

Un’opera che, specie dalla fine dell’estate e anche a causa della concomitanza

con altri cantieri limitrofi, sta producendo difficoltà nella circolazione stradale

per le quali il Gruppo Hera si scusa, ma che allo stesso tempo riveste una

grande importanza per la Ferrara di oggi e di domani.

Questo sviluppo del teleriscaldamento, infatti, per la città estense rappresenta

un nuovo impulso nella direzione di una tecnologia che consente di distribuire

calore a bassissimo impatto ambientale perché proveniente, in forma

significativa, dalla fonte geotermica cittadina. E grazie ad esso, 25mila nuove

famiglie potranno scegliere questa forma di alimentazione green per le loro

case.

Da gennaio ad oggi e da oggi al temine dei lavori

Il primo stralcio di lavori era partito a gennaio da via Ippodromo, e da lì –

proseguendo lungo la direttrice nord-sud – aveva raggiunto l’attraversamento

ferroviario.

Ancora prima che questa prima parte di lavori si concludesse, cosa che è

avvenuta nel mese di giugno, ad aprile era stato avviato un secondo cantiere

che, da viale Krasnodar si è sviluppato verso nord ed ha raggiunto a sua volta

l’attraversamento ferroviario.

Al momento è in corso la fase più delicata dei lavori, quella che riguarda la

posa delle tubazioni al di sotto della ferrovia: un compito reso più arduo dalla

necessità di garantire il transito delle auto – sebbene con sensi unici alternati –

e dagli spazi di lavoro molto contenuti, tanto che molti degli scavi sono

realizzati senza l’ausilio di macchine per il movimento terra.

Inoltre, ad aggiungere complessità contribuisce anche la fitta rete di

sottoservizi presenti nell’area di lavoro, cosa che costringe gli operatori a

manovrare con estrema cautela.

CONTATTI

Si tratta dunque di una serie di interventi che ha richiesto grande sforzo

progettuale ed operativo, senza contare quello economico: l’investimento Francesco Reggiani

🔊 Listen to this