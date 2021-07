(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 [Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport]

26 juli 2021 – 08:00

Vervroegde tweede prik voor twaalf- tot en met zeventienjarigen

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar, die op 16 augustus of later hun afspraak voor de tweede prik hadden staan, kunnen hun afspraak met twee weken versnellen en zo eerder volledig gevaccineerd zijn. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag besloten. Vanaf begin augustus is er voldoende BioNTech/Pfizer-vaccin beschikbaar om dit mogelijk te maken. Er zijn op dit moment meer prikslots beschikbaar dan dat er afspraken staan ingepland. Daarom voor de mensen die nog geen eerste prik hebben gehad: plan je prik, je bent snel aan de beurt. En voor de 12 tot en met 17 jarigen die hun tweede prik na 16 augustus hadden staan: versnel je tweede prik.

Jongeren ontvangen een sms van de GGD

Op basis van de reeds ingeplande afspraken krijgen alle jongeren tot en met 17 jaar die een afspraak voor de tweede prik op of na 16 augustus hebben staan de komende dagen een sms van de GGD. Hier hoeven zij dus niets voor te doen. Na ontvangst van deze sms kan worden gebeld met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer om de tweede vaccinatie telefonisch te vervroegen.

Klaar voor het nieuwe schooljaar

Minister Hugo de Jonge: “Vaccineren werkt. Hoe sneller we volledig gevaccineerd zijn hoe beter. Om onze eigen gezondheid te beschermen, om de mensen die ons lief zijn te beschermen. En om onze vrijheid te beschermen. Niemand wil terug naar alle beperkingen die we nu achter ons hebben kunnen laten. Juist daarom is vaccineren in het belang van jongeren zelf. Door de tweede prik te versnellen kunnen we klaar zijn voor het nieuwe schooljaar”.

Interval tussen eerste en tweede prik BioNTech/Pfizer 21 dagen

Het minimale interval tussen twee vaccinaties van het BioNTech/Pfizer-vaccin is 21 dagen. Omdat er nu voldoende vaccin beschikbaar is, kunnen jongeren onder de 18 jaar die al één vaccinatie hebben gehad, de afspraak voor een tweede prik verkorten tot ten minste 21 dagen na de eerste prik.

De jongeren van 12 tot en met 17 jaar hebben allemaal BioNTech/ Pfizer gehad als eerste prik. Daarom wordt met de jongere groep gestart. De groep van boven de 18 jaar is deels met Moderna en deels met Pfizer geprikt. Het is lastiger in de uitvoering om bij uitnodigingen een onderscheid te maken tussen de twee vaccins. Wanneer er voldoende vaccins beschikbaar komen, wordt er gestart met de versnelling van de groep boven de 18 jaar. Het interval tussen de eerste en de tweede vaccinatie is bij deze groep minimaal 28 dagen.

