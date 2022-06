Verso il nuovo anno accademico

(AGENPARL) – FIRENZE gio 23 giugno 2022

Una giornata “a porte aperte” per far conoscere alla future matricole i corsi di studio e aiutare la scelta universitaria. È in programma venerdì 8 luglio l’iniziativa “Io studio a Firenze. La scelta giusta per il mio futuro”.

Dalla mattina al pomeriggio, nelle sedi delle 10 scuole di Ateneo, si svolgeranno incontri e visite guidate per i nuovi studenti. Le attività proposte saranno, per chi ha già scelto, l’occasione per approfondire e familiarizzarsi con la realtà universitaria. Per chi, invece, ha ancora qualche indecisione sarà offerta la possibilità di porre domande a docenti e tutor delle Scuole.

Programma dettagliato e altre informazioni

Sono 59 i corsi di laurea triennali, 9 quelli a ciclo unico e 73 i corsi di laurea magistrale dell’Università di Firenze per l’anno accademico 2022-23.

Fonte/Source: https://www.unifi.it/article-6016.html