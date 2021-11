(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

*Roma: Prestipino (Pd): basta fake news su piano pulizia*

“Roma esce da anni di difficoltà, sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti che per la pulizia della città, che è stata alquanto deficitaria. Stupisce che nel momento in cui il nuovo Sindaco Gualtieri si impegna in un piano di pulizia straordinaria per recuperare il tempo perso ci sia chi continua a spargere fake news. L’accordo con i lavoratori di Ama non prevede bonus per lavorare o per non ammalarsi come è stato falsamente detto, ma chiede di rinviare ferie e permessi fino al 9 gennaio per garantire un più alto tasso di presenze, proprio in un momento in cui si mette in campo uno sforzo straordinario. Basta bugie sui lavoratori e su Roma.”

Lo dichiara Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico eletta a Roma.

Roma, 19 novembre 2021

🔊 Listen to this