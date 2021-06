(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 Il Vice Capo della Polizia, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Vittorio Rizzi, partecipa insieme al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri al panel COVID E MAFIE su uno speciale SKYTG4 live in onda da Firenze.

La “variante mafia” è stata subito presa in considerazione dallo Stato all’inizio della pandemia e oggi nell’azione di prevenzione delle forze di polizia per proteggere i fondi del PNRR.

L’Italia, con il Ministro Lamorgese, si è fatta promotore di un Forum per il prossimo 21 settembre a Roma, esteso alle forze di polizia dei 27 Paesi dell’Unione perché l’arsenale legale contro le mafie sia patrimonio di tutta l’Europa.

🔊 Listen to this