Dl Sostegni: Mancini (Pd), favorevoli nel merito e per sostenere governo

“Il Partito democratico vota a favore di questo decreto sia per i contenuti di merito, arricchito dai contributi giunti dal Parlamento, sia per confermare l’intesa tra le forze di maggioranza che sostengono il governo. Siamo consapevoli del carattere diacronico di un provvedimento emanato prima della guerra e che immaginavamo destinato a favorire l’uscita dal Covid e a sostenere la ripresa economica. Una ripresa che in Italia registriamo ancora anche grazie agli interventi varati a sostegno di famiglie e imprese. Pensavamo a interventi di contrasto dell’inflazione e degli aumenti nei costi energetici, invece la guerra in Ucraina ha cambiato tutto ed è evidente che oggi le risorse messe in campo non sono sufficienti, perché ci troviamo dinnanzi a una crisi simile a quella dell’inizio della pandemia. Sospensione del patto di stabilità, tetto ai costi di acquisto di gas e petrolio e difesa comune dell’Unione Europea, sono ora le nostre priorità e saremo chiamati a una nuova sfida di politica economica: porre attenzione all’aumento del debito sostenendo allo stesso tempo crescita e consumi. Il Partito democratico farà la sua parte servendo gli interessi nazionali, sapendo di poter contare sull’unità dei nostri partner europei e sulle nostre alleanze internazionali”.

Così il deputato dem della commissione Bilancio, Claudio Mancini, intervenendo nell’Aula della Camera per esprimere il voto favorevole del Gruppo Pd al decreto Dl Sostegni Ter.

Roma, 24 marzo 2022