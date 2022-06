(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 [Disiscriviti](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/upr/pmcne9/h3vvee/unsubscribe?_m=z5wmmh&_t=b5750fcd)

VERNICE PER LA STAMPA

Illustri Festival

La stampa è invitata alla vernice di Illustri Festival, che si terrà in diverse sedi in città dal 17 giugno al 17 luglio 2022,

venerdì 17 giugnoalle 11in Basilica palladianapiazza dei Signori

Saranno presenti l’assessore alla cultura Simona Siotto, il direttore dei Musei civici di Vicenza Mauro Passarin, il vice-direttore di Gallerie d’Italia – Vicenza Elena Milan, il presidente di associazione Illustri Francesco Poroli e l’Illustrissimo Christoph Niemann.

Seguirà la visita alle esposizioni ospitate in Basilica Palladiana “Illustri”, “Saranno Illustri”, “Maestri Illustri” (aperte dal 18 giugno al 17 luglio 2022), alla mostra “Illustrissimo Christoph Niemann” alle Gallerie d’Italia – Vicenza (aperta dal 17 giugno al 28 agosto 2022) e alla mostra “Collezione Burgo” a Palazzo Thiene (aperta dal 18 giugno al 17 luglio 2022).

Programma:

– ritrovo in Basilica Palladiana alle ore 11 dove, nel Salone al primo piano, è prevista una breve introduzione e una visita guidata light all’esposizione;

– a seguire, verso le 12, la visita continua alle Gallerie d’Italia – Vicenza

– il percorso di visita prosegue, in autonomia, a Palazzo Thiene.

Eventuali interviste a Christoph Niemann vanno organizzate a fine tour.

