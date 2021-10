(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Verbeterde versie: Koning en viceminister-president ontvangen Duitse Bondsraadvoorzitter Haseloff

26 oktober 2021 – 12:27

Verbeterde versie in verband met onjuiste gegevens contactpersoon accreditatie.

Zijne Majesteit de Koning en viceminister-president Hugo de Jonge ontvangen woensdag 27 oktober 2021 de voorzitter van de Bondsraad van de Bondsrepubliek Duitsland, de heer Reiner Haseloff.

De Koning ontvangt Bondsraadvoorzitter Haseloff in de middag in audiëntie op Paleis Noordeinde. Viceminister-president De Jonge ontvangt hem op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een bilateraal gesprek.

Sinds 2000 is het gebruikelijk dat de jaarlijks wisselende Bondsraadvoorzitter een bezoek brengt aan Nederland.

Audiëntie bij Z.M. de Koning

Locatie

Paleis Noordeinde

14:15 uur

Aanvang Audiëntie

Foto’s van de audiëntie zijn na afloop verkrijgbaar via de Nederlandse beeldbanken

Bilateraal gesprek met viceminister-president Hugo de Jonge

Locatie

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag

15.00 uur

Aankomst Bondsraadvoorzitter

Fotomoment

Aansluitend

Tête-à-tête

Fotomoment bij aanvang

Bij grote belangstelling geldt een beperkte toelatingsregeling.

Rijksvoorlichtingsdienst

