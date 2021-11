(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Ventilatori, ufficio stampa ex ufficio commissariale: occorre fare chiarezza in Piemonte

Roma, 11 novembre 2021

Con riferimento a quanto riportato da alcune testate giornalistiche, in merito alla polemica sui ventilatori polmonari inviati in Piemonte oltre un anno fa, è necessario fare chiarezza.

Così, in una nota, l’ufficio stampa dell’ex Struttura commissariale per l’emergenza.

Nel periodo marzo 2020 – marzo2021, su richiesta della Regione, sono stati inviati in Piemonte 85 ventilatori polmonari acquisiti tramite procedura Consip e 445 forniti dall’unico produttore italiano di tali apparecchiature, SIARE Engineering International Group S.r.l., necessari per integrare la precedente fornitura che non consentiva di fronteggiare, nella quantità e nelle tempistiche, il fabbisogno di ventilatori espresso dalle regioni.

I ventilatori italiani sono stati selezionati e inizialmente acquistati prima dalla Protezione Civile e poi dalla struttura del Commissario Straordinario, appurato che sono dotati di certificazione CE, iscritti nella banca dati dei dispositivi medici gestita dal Ministero della Salute e la loro qualità è stata certificata anche dal Comitato Tecnico Scientifico che ne ha approvato l’acquisto nella seduta del 7 marzo 2020.

Tutte le regioni italiane hanno utilizzato e continuano ad utilizzare identici ventilatori distribuiti dalla struttura commissariale. Nessuna regione ha lamentato problemi che potessero comportare “gravi ripercussioni cliniche sui pazienti” o ha ritenuto che fosse “improponibile l’utilizzo degli stessi per i pazienti con insufficienza respiratoria”.

Circostanza, peraltro, piuttosto strana e tardivamente denunciata, considerando che si tratta di prodotti realizzati, certificati e approvati dagli organi competenti, nonché verificati dalle strutture preposte alla gestione dell’emergenza, per essere utilizzati proprio per pazienti con insufficienza respiratoria.

Peraltro, oggi, contrariamente a ieri, si legge che i ventilatori in questione non saranno “buttati”, ma “potranno essere usati proficuamente per il trattamento di patologie polmonari meno gravi”.

Ovviamente, la ex struttura commissariale si riserva di porre in essere ogni azione in ogni sede a tutela del proprio operato.

