(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Ventennale degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 :

Regione Lombardia commemora quella tragedia con eventi, iniziative ed

un toccante spettacolo teatrale

In occasione del ventennale degli attentati terroristici dell’11

settembre 2001 contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti

d’America, che causarono la morte e il ferimento di migliaia di

persone e segnarono uno spartiacque nella storia mondiale, Regione

Lombardia commemora quella tragedia con eventi e iniziative.

Sabato 11 settembre alle ore 10.00 in Largo 11 settembre 2001 si terrà

un momento commemorativo con la partecipazione delle istituzioni

regionali, la deposizione di una Corona e la presenza del Gonfalone

Regionale.

Presso l’Auditorium Testori alle 14.30 è prevista la messa in scena di

“Remember”, lettura teatrale di e con Massimiliano Finazzer Flory, che

si svilupperà come un viaggio attraverso testimonianze, sensazioni,

emozioni e sofferenze di quell’evento drammatico. L’evento è

organizzato in collaborazione con l’American Chamber of Commerce in

Italy.

Le fonti da cui sono state tratte le testimonianze e i racconti

provengono dal National September 11 Memorial & Museum, da articoli

del giornalista americano Garrett M. Graff e dalle testimonianze della

giornalista e scrittrice italiana Oriana Fallaci.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Cultura/Spettacolo/11-settembre-2021/11-settembre-2021

Christian Flammia

