Venezia78: presentato il cortometraggio "Centoundici", l'omaggio al ruolo delle imprese italiane nel post pandemia

Nell’ambito della 78. Mostra internazionale d’arte cinematografica è stato presentato questo pomeriggio al Lido di Venezia, nella sezione “Venice Production Bridge”, il cortometraggio Centoundici, Donne e uomini per un sogno grandioso. All’appuntamento sono intervenuti tra gli altri il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente della Biennale Roberto Cicutto e il sindaco di Venezia.

Il corto, per la regia di Luca Lucini, è l’omaggio promosso da Confindustria al ruolo e ai valori delle imprese italiane con l’obiettivo di presentare al grande pubblico l’impegno sociale ed economico dell’industria italiana, mettendo in risalto l’importanza dell’innovazione e della tecnologia. Il film, che vede tra gli interpreti Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Giorgio Colangeli, vuole raccontare il contributo che le imprese hanno dato alla ripartenza nel periodo post pandemia, così come accadde nel secondo Dopoguerra quando fu necessario ricostruire il Paese.

La presenza al Festival di Venezia ha voluto anche accendere i riflettori sul comparto delle industrie culturali, molto colpite dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Venezia, 10 settembre 2021

