28 ottobre 2021

Venerdì 29 ottobre presentazione del Rapporto sulla Legislazione 2021

Partecipa il Vicepresidente della Camera Rosato

Venerdì 29 ottobre alle ore 10:30, presso la sala del Consiglio regionale della Puglia, si terrà la presentazione del Rapporto sulla Legislazione 2021. Il Rapporto, a cura dell’Osservatorio sulla Legislazione del Servizio Studi della Camera dei deputati, sintetizza i dati di fondo riguardanti l’attività legislativa sui diversi livelli di produzione normativa. Nel Rapporto 2021 emerge l’impegno del Parlamento nel processo di attuazione del PNRR, elemento centrale verso il quale si rivolgerà grande parte dell’attività legislativa nei prossimi anni.

Dopo i saluti di Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia e Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, interverrà Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera dei deputati e Presidente del Comitato per la documentazione della Camera.

Illustrerà il Rapporto 2021 Stefano Ceccanti, Presidente del Comitato per la legislazione della Camera. Sono previsti gli interventi di Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto e coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Alessio Butti, Vicepresidente del Comitato per la legislazione, Maura Tomasi, componente del Comitato per la legislazione, Pier Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale del Friuli – Venezia Giulia e Vicecoordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Sarà possibile seguire i lavori attraverso il portale del Consiglio regionale della Puglia all’indirizzo web https://seduteonline.consiglio.puglia.it/index.php?list=liveCom4534.doc

