(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Buongiorno,

venerdì 23 luglio 2021, alle ore 21.30 in piazza 11 Settembre sarà possibile assistere al concerto “Tecelas Tegilabas”, canti e storie rom a cura del maestro fisarmonicista Jovica Jovic, Francesca Biffi e Petar Marinkovic.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso il Centro Civico Agorà (via Monviso 7) in sala polivalente.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/jovica-arese.

I posti sono distanziati e limitati nel rispetto della normativa per la limitazione del contagio da Covid-19.

“LA NOSTRA MUSICA È LA NOSTRA MEMORIA, MA ANCHE IL NOSTRO FUTURO, PERCHÉ CI RICORDA QUELLO CHE SIAMO STATI, MA CI RICORDA ANCHE DI ANDARE AVANTI.”

Un concerto – spettacolo che racconta attraverso le note e la voce del maestro fisarmonicista Jovica Jovic l’identità del popolo Rom che da sempre vive senza una patria e trova la propria dignità semplicemente nell’essere se stesso a fronte alta, affondando le proprie radici in una terra fatta di storie tramandate da una generazione all’altra.

Il concerto si apre con brani tradizionali in lingua Romanes festosi e pieni di ritmo, intrecciandosi poi con i racconti scritti da Jovica Jovic nel corso della propria vita, che lo ha portato a girare il mondo con la sua fisarmonica, sempre in bilico tra la volontà di partire e l’obbligo di scappare. Un diario di viaggio che intreccia alla musica aneddoti comici e pieni di speranza, ma anche fatti reali e drammatici, per poi ritornare al ritmo incontenibile della musica rom balcanica.

Jovica Jovic, maestro di fisarmonica di fama internazionale, sulla cui vita è stato scritto il libro “La meravigliosa vita di Jovica Jovic” ( autori Moni Ovadia e Marco Rovelli), suona e racconta, accompagnato in scena dall’attrice e cantante Francesca Biffi e dalle percussioni del figlio Petar Marinkovic, lasciando che le parole vadano dove l’emozione vuole andare, passando dalla commozione al riso, dalla tristezza alla gioia, perché così è abituato a fare con le note, perché è questa l’anima e la forza del popolo Rom, “PERCHE’ LA MIA FISARMONICA NON SI SUONA CON GLI SPARTITI, MA CON IL CUORE”

Qui un’anticipazione(https://www.youtube.com/watch?v=yAppNFG4i38).

Cordiali saluti.

Dott.ssa Natascia Sessa

Responsabile Servizi culturali,

Biblioteca e Comunicazione pubblica

c/o Centro civico Agorà

via Monviso 7 – 20020 Arese

web: www.comune.arese.mi.it

🔊 Listen to this