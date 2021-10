(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Venerdì 22 ottobre, ore 9,30

Fiera di Milano a Rho – Padiglione 18 – L01-L25:

TUTTOFOOD, COLDIRETTI PORTA

LE PRIME INNOVAZIONI POST COVID

Dai cibi hi-tech agli happy hour della nonna fino ai nuovi kit fai da te

Le prime innovazioni Made in Italy in arrivo sulle tavole del post Covid saranno protagoniste nello spazio Coldiretti all’inaugurazione di Tuttofood alla Fiera di Milano a Rho Padiglione 18 L01-L25. Venerdì 22 ottobre dalle ore 9,30 sarà possibile toccare con mano le invenzioni destinate a rivoluzionare l’alimentazione degli italiani, con una decisa svolta verso la sostenibilità nei più diversi ambiti, dal clima all’ambiente, dalla salute alla tecnologia. Dai nuovi kit per il fai da te casalingo agli ultimi superfood, dai cibi hi-tech agli happy hour della nonna fino agli alimenti salva salute, si tratta di una occasione per scoprire come il mondo del cibo si stia adattando ai nuovi sistemi alimentari puntando sull’innovazione di prodotto e sulla rivisitazione di specialità tradizionali.

Per l’occasione sarà diffusa l’analisi “La filiera agroalimentare alla prova del Covid” con un’esclusiva analisi sugli effetti della pandemia sul settore. Nello stand di Coldiretti e Filiera Italia dal 22 al 26 ottobre si alterneranno ogni giorno esposizioni innovative su temi di attualità, iniziative e momenti di approfondimento con lo spazio dell’agricoltura 4.0 con le ultime innovazioni robotiche e satellitari nelle campagne italiane ma anche l’oleoteca dove saranno svelati i segreti dell’oro verde, della sua scelta, dei suoi abbinamenti, l’enoteca dei vini autoctoni e gli show cooking dei cuochi contadini con i menu gourmet a km zero.

Inaugurazione in Fiera dello street food contadino di Campagna Amica in Corso Italia di fronte al padiglione 18 dove gustare ogni giorno il miglior cibo da passeggio della tradizione italiana.

Il 22 ottobre 2021 a partire dalle ore 9 Filiera Italia in collaborazione con ITA Ice organizza l’evento digitale “CHANGE – Maratona dell’agroalimentare italiano nel mondo post pandemia”, un viaggio tra i mercati più importanti per il Made in Italy, con interventi di imprenditori, a produttori, giovani agricoltori, esportatori ed opinion leader, trasmesso in streaming sulle piattaforme digitali di Filiera Italia (sito web www.filieraitalia.it e canale youtube – Filiera Italia.

Il 25 ottobre alle ore 15,00 nello spazio incontri, padiglione 14, Coldiretti e Filiera Italia organizzano l’incontro “La filiera agroalimentare, un traino per la ripartenza del Paese”con l’introduzione del Segretario Generale della Coldiretti Enzo Gesmundo,Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato Filiera Italia, Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale della società Fiera Milano, Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l’intervento conclusivo Ettore Prandini, Presidente Nazionale Coldiretti.

