(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Oggetto: comunicato stampa

Le nuove forme di finanziamento alternative alle banche

nel volume scritto da Manini e Rainieri

Venerdì 20 maggio, in sala civica, la presentazione del libro all’interno della

rassegna “Genius Loci”

ALBINEA (14 maggio 2022) – Venerdì 20 maggio, alle ore 18, nella sala civica

“A. Corradini” di via Morandi 9, sarà presentato il libro “Forme di finanziamento

alternative al sistema bancario”, scritto a quattro mani da Sergio Manini e

Alberto Rainieri. L’iniziativa rientra nel cartellone di “Genius Loci”, la rassegna,

ideata e organizzata dal Comune di Albinea, che ha l’obiettivo di promuovere e

far conoscere autori, artisti, saggisti e poeti albinetani e reggiani. La

presentazione sarà introdotta da Chiara Catellani della biblioteca Pablo Neruda.

Il libro “Forme di finanziamento alternative al sistema bancario” è volto ad

identificare le reali ed attuali fonti di finanziamento alternative alle banche: gli

autori sono partiti dal desiderio di scardinare un sentimento comune e molto

diffuso che si traduce nella maggior parte dei casi nella seguente affermazione:

“È colpa delle banche che non assistono più le imprese e gli imprenditori!”. Si

vuole quindi sensibilizzare il lettore sul fatto che il sistema finanziario sia in

evoluzione e che attualmente è in grado di offrire una serie di strumenti

innovativi rispetto alle forme tecniche di finanziamento classiche. È il caso del

microcredito, del crowdfunding e del selfiemployment.

Crowdfunding, business angel, private equity e minibond sono alcuni dei nuovi

canali che vengono sempre più utilizzati dalle imprese alla ricerca di risorse

necessarie per valorizzare la propria attività. Trovare assistenza creditizia da

parte delle banche è, infatti, sempre più difficoltoso: il mondo bancario,

impaurito da chiusure e fallimenti aziendali, ha ridotto l’assistenza creditizia

per evitare di incorrere in enormi “sofferenze”. Inoltre, le stringenti norme di

Basilea hanno messo le banche in condizioni di concedere credito solo ad

aziende “sane”, in grado di rispettare i parametri stabiliti da tali norme. Ciò ha

spinto gli imprenditori a utilizzare strumenti finanziari innovativi, capaci di

portare all’interno delle aziende capitali di rischio, che costituiscono la linfa

Marco Barbieri

🔊 Listen to this