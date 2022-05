(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Vendors’ Day, un incontro tra i militari americani e le imprese vicentine sulle gare d’appalto per le forniture alle basi

Mercoledì a Palazzo Trissino su iniziativa dell’assessorato alle attività produttive

Si chiama “Vendors’ Day – I militari americani incontrano le imprese”. E’ il primo incontro che si organizza in città tra i rappresentanti della Caserma Ederle che curano le forniture delle basi di Vicenza, Aviano e Camp Darby e le associazioni di categoria cittadine.

L’evento, promosso dal Comune di Vicenza, si terrà nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino mercoledì 11 maggio alle 11.30.

“Da quando esiste la Caserma Ederle – commenta l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – non era mai accaduto che gli americani incontrassero i rappresentanti del nostro tessuto produttivo per illustrare nel dettaglio come avvengono le gare d’appalto per le basi militari. Come assessorato alle attività produttive abbiamo voluto promuovere questa iniziativa perché sarà un’occasione unica per le nostre imprese per stabilire relazioni commerciali con l’esercito Usa”.

All’incontro, insieme all’assessore Silvio Giovine, parteciperanno l’assessore regionale Elena Donazzan e il comandante della 414ma Brigata Supporto Contratti dell’esercito USA colonnello Frankie Cruz.

Sono stati invitati i rappresentanti di Camera di commercio, delle associazioni di categoria, gli ordini professionali, la Provincia, l’Ulss, la Fiera e le società partecipate.

I funzionari americani presenteranno gli enti istituzionali statunitensi attivi nella gestione del settore delle gare d’appalto per forniture di opere e servizio a supporto dei comandi militari assegnati alle sedi di Vicenza, Aviano e Camp Darby. Verranno presentate nel dettaglio le attività contrattuali in essere e dove reperire le informazioni sui nuovi bandi, fornendo nello specifico assistenza per le procedure di registrazione a SAM.gov, il portale a cui è necessario iscriversi per partecipare alle gare se la propria sede legale della propria impresa non è negli Usa.

🔊 Listen to this