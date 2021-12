(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Come da tradizione anche a Venafro (IS), presso il Convento dei SS Nicandro Marciano e Daria, si è svolta l’omaggio floreale, da parte dei Vigili del Fuoco, alla Madonna dell’Immacolata Concezione situata sul campanile del Convento.

Alle ore 12, di oggi 8 dicembre, a salire la Scala Aerea dei Vigili del Fuoco, sviluppata per circa 25 metri di altezza è stato il Capo Reparto più esperto, prossimo alla meritata pensione, il CRE Mario Libero Vignone. Alla cerimonia, svolta all’aperto, e nel pieno rispetto della normativa vigente anti contagio, erano presenti le Autorità locali, tra cui il Sindaco del Comune di Venafro Alfredo Ricci, e numerosi fedeli.

Il Capo Reparto Esperto Mario Libero Vignone lascia il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo 40 anni di lodevole servizio; infatti era entrato a farne parte il 3 gennaio 1981, posto in quiescenza per sopraggiunti limiti di età dal 31 dicembre 2021.

🔊 Listen to this