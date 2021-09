(AGENPARL) – lun 27 settembre 2021 [Ministerie van Defensie]

Veelzijdige Flitsmacht oefent in Oosten van Duitsland

27 september 2021

27 september 2021 – 22:06

Veelzijdige Flitsmacht oefent in Oosten van Duitsland

Na de gewelddadige annexatiepoging van Wislania in Altraverdo schiet op verzoek van de Altraverdiaanse regering een multinationale troepenmacht te hulp. De Luchtmobiele Brigade wordt vanuit Nederland snel ingezet om samen met Duitse, Roemeense en Amerikaanse militairen de bevolking te beschermen en toekomstige Wislaniaanse agressie, desnoods met geweld, tegen te gaan.

Dit is het scenario van de grote multinationale oefening Green Griffin, die van 27 september tot 8 oktober plaatsvindt in en rondom Klietz in Duitsland, zo’n 500km ten oosten van Utrecht. Hoewel de landen in het conflict fictief zijn, is de oefening zo realistisch als mogelijk. Naast duizenden buitenlandse militairen en tientallen helikopters nemen ruim 1500 Nederlandse militairen aan de oefening deel.

Voor de Luchtmobiele Brigade is het belangrijkste doel van de oefening de certificering van twee van zijn eenheden.

11 infanteriebataljon Garde Grenadiers en Jagers, een 500 man sterke gevechtseenheid en 11 Brigade Verkenningseskadron, de gespecialiseerde verkenningseenheid van de Luchtmobiele Brigade krijgen tijdens de oefening verschillende uitdagende missies die door de brigadestaf worden beoordeeld.

Het “examen” is een grootschalige luchtmobiele operatie, waarbij gevechts-en transporthelikopters samen met de Luchtmobiele militairen een grootschalige aanval uitvoeren.

Indien alle opdrachten met goed gevolg uitgevoerd worden, zijn beide eenheden volledig gereed voor inzet. Omdat het 11e bataljon vanaf begin volgend jaar ruim 200 militairen in twee rotaties inzet in Irak is de certificering niet zomaar een test. Daarnaast past het in de ambitie van de brigade om volgend jaar weer met alle eenheden geïntegreerd te trainen in een grootschalige oefening. Dat gebeurde voorheen ook regelmatig maar was vanwege corona vorig jaar en dit jaar niet mogelijk.

Tijdens de oefening worden ook de complete logistieke en medische ketens aan de tand gevoeld. Militairen die in het scenario gewond raken worden gestabiliseerd door medisch getrainde militairen en daarna per helikopter en militaire ambulance afgevoerd naar veldhospitalen in het achtergebied voor verdere behandeling. Ook rijden er dagelijks logistieke konvooien vanuit verschillende logistieke bases op en neer om de troepen in de voorste linies te bevoorraden. Omdat de Luchtmobiele Brigade met helikopters over grote afstanden ingezet kan worden gaat een deel van de bevoorrading ook door de lucht. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met Amerikaanse, Duitse en Roemeense helikopters. AH-64 Apaches van de Luchtmacht zorgen daarbij voor de beveiliging.

