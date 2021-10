(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 Per opportuna informazione si inoltra la lettera inviata alla direzione del quotidiano La Verità.

Oggetto: Vecciarelli indagato? Se la Difesa sapeva perché Guerini non l’ha sostituito prima?

– articolo del 24 ottobre 2021 “indagato il Capo delle Forze Armate

– Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera lquater, del d.lgs. n. 165 del 2001”

Gentile Direttore, premesso che:

– l’articolo 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 3.1 ha previsto l’istituto della rotazione straordinaria (recepito all’interno del piano triennale anticorruzione del Ministero della Difesa). L’articolo dispone che “i dirigenti degli uffici dirigenziali generali “provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi”;

– “dalla disposizione si desume l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio”;

– le disposizioni ANAC recitano ancora: “il provvedimento di cui all’art 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 …è da ritenere che rientri tra le misure amministrative preventive a tutela dell’immagine dell’amministrazione e deve trovare applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato”;

– con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice o di grado apicale conferiti sulla base di un rapporto fiduciario le disposizioni ANAC prevedono le possibilità della revoca nell’ipotesi di avvio di procedimenti penali per fattispecie di natura corruttiva… ciò tenuto conto del notevole impatto che il procedimento penale, sia pure nella sua fase iniziale, può avere sull’immagine dell’amministrazione e sullo stesso organo politico nominante;

– nel caso della “rotazione straordinaria” il legislatore non individua gli specifici reati, presupposto per l’applicazione dell’istituto ma genericamente rinvia a “condotte di tipo corruttivo”… L’art. 7 della legge n. 69/2015 “Informazione sull’esercizio dell’azione penale per fatti di corruzione” individua i reati connessi a “fatti di corruzione”, nei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

– all’uopo, l’Autorità ha ritenuto che l’ elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale), di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale, l’ANAC afferma che “è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta corruttiva del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria”. L’art. 129, co. 3, del d.lgs. 271/1989 si inserisce nella disciplina riguardante l’informazione sull’azione penale e stabilisce che il presidente dell’ANAC sia destinatario delle informative del pubblico ministero quando quest’ultimo esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

L’Autorità informata, dunque, dell’esistenza di fatti corruttivi, potrà esercitare i poteri previsti ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 190/2012, chiedendo all’amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l’attuazione della misura della rotazione.

Le disposizioni ANAC recitano ancora che la tutela dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione, deve far ritenere l’istituto applicabile anche per condotte corruttive tenute in altri uffici dell’amministrazione o in una diversa amministrazione.

In tema di tempistica ed immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria l’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001, sul punto, richiama la fase di “avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi”, senza ulteriori specificazioni. L’Autorità ha ritenuto che l’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.”. La misura, pertanto, deve essere applicata non appena l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale.

L’ANAC specifica che in analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, in caso di obiettiva impossibilità di trasferimento in altro incarico, il dipendente debba essere posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento (come nel caso di incarichi amministrativi di vertice).

Nelle linee guida ANAC a riferimento si legge ancora: “l’informazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. e ruolo del RPCT L’art. 129, co. 1, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 disp. att. c.p.p. stabilisce che «Quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione».

Poiché l’istituto della rotazione straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, si deve ritenere che l’ordinamento richieda una immediata trasmissione della comunicazione del Procuratore della Repubblica, da parte degli organi che la ricevono, al RPCT perché vigili sulla disciplina (contenuta nel PTPC o in sede di autonoma regolamentazione) e sulla effettiva adozione dei provvedimenti con i quali la misura può essere disposta. l’Autorità, da parte sua, ha già instaurato la prassi di trasmettere la notizia (che le pervenga ai sensi del comma 3 del medesimo art. 129) al RPCT dell’amministrazione o ente interessato, chiedendo di avere notizie sull’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria.

Nell’articolo della “Verità” si legge che “gli avvisi di chiusura delle indagini dovrebbero essere recapitati agli interessati al termine del mandato di Vecciarelli per non creare imbarazzi anche al Quirinale, di cui il generale è uomo di fiducia, la notizia dell’iscrizione del capo di Stato Maggiore della difesa da qualche tempo nei palazzi del potere, seppure a mezza bocca”.

Se dovesse corrispondere al vero l’indiscrezione apparsa sugli organi di stampa circa la possibile sottoposizione ad indagini del Capo delle Forze Armate (circostanza che implicherebbe l’iscrizione del citato Ufficiale nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.) in forza delle citate disposizioni ANAC ne discenderebbe, per induzione, che l’Amministrazione difesa fosse a conoscenza da tempo che il Capo di Stato Maggiore della Difesa fosse sottoposto ad indagini penali.

Tale ragionamento induttivo si ricava dalle disposizioni richiamate in premessa in forza delle quali:

– la Procura avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento penale (con l’iscrizione dell’alto Ufficiale nel registro delle notizie di reato) all’ANAC;

– l’ANAC avrebbe dovuto comunicare tale informazione all’Amministrazione Difesa (Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Rpct Difesa);

– il Rpct della Difesa, appreso che le indagine investigative afferivano a ipotesi corruttive avrebbe dovuto avviare l’iter per l’applicazione dell’Istituto della Rotazione straordinaria riferendone al Ministro della Difesa affinchè lo stesso valutasse il permanere del rapporto di fiducia alla base della nomina del Generale Vecciarelli, il cui venir meno avrebbe dovuto comportare il collocamento in aspettativa dell’Ufficiale (giusta disposizioni ANAC 2019);

La Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera lquater, del d.lgs. n. 165 del 2001” è stata recepita nel piano triennale anticorruzione della Difesa (2021 -2023).

Con interrogazione parlamentare a firma dell’onerevole Piera AIELLO (n.4/10407) indirizzata al Ministro della Difesa On. Guerini e al Presidente del Consiglio Mario Draghi, sarebbe stato evidenziato che il Capo di Stato Maggiore della Marina A.S. Giuseppe Cavo designato quale sostituto del Generale Vicenzo Vecciarelli quale Capo di Stato Maggiore della Difesa fosse a conoscenza del c.d. “sistema della Tangentopoli a Stellette”, unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa del Ministero della difesa pro tempore e dell’attuale Ministro della Difesa, in forza della denuncia di un Ufficiale “whistleblower.

Il citato sistema di Tangenti era invalso presso la Direzione di Commissariato di Taranto ed ha visto coinvolti ed arrestati numerosi Ufficiali del Corpo di Commissariato della Marina Militare.

Tanto premesso ci chiediamo e chiediamo all’opinione pubblica ed al Ministro della Difesa Guerini se l’Amministrazione Difesa abbia posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalle citate disposizioni ANAC oppure se nottetempo sia già stato modificato il Codice dell’Ordinamento Militare per escludere dall’applicabilità del piano di corruzione Triennale della Difesa i Capi di Stato Maggiore della difesa nominati o da nominare.

Al Ministro Guerini chiediamo, altresì, se sia opportuno nominare in sostituzione del generale Vecciarelli un altro Ufficiale ormai in ausiliaria (l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone) il quale, per quanto risulta nell’atto di Sindacato ispettivo in premessa, pur essendo stato informato della denuncia fatta da un Ufficiale whistleblower della circostanza che la Marina Militare fosse a conoscenza del c.d. sistema della Tangentopoli a Stellette già dal lontano 2005 (i primi arresti avverranno nel 2014) non sembra abbia ritenuto di adottare alcun provvedimento nel merito.

Cosa dobbiamo aspettarci Ministro altri tre anni di silenzi …?

