Aosta, martedì 20 luglio 2021

#VDARiparte: misure anticrisi Covid,

in 24 ore oltre 1.800 domande per bonus

Partite Iva, B&B e aziende agricole.

Richiesti contributi per 16,7 milioni di euro

Per ciò che concerne il bonus B&B (articolo 10), le domande sono state 13 (25.000 euro), mentre dalle aziende agricole valdostane (articolo 11) sono arrivate 53 richieste (151.200 euro).

“L’avvio di questa seconda tranche di misure anti-crisi Covid si sta svolgendo senza particolari intoppi – commenta Luigi Bertschy, Vice Presidente della Regione e Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro – e le strutture stanno raccogliendo le segnalazioni puntuali di carattere applicativo che stanno provenendo dai possibili beneficiari; esse saranno poi oggetto di un confronto al tavolo politico cui prendono parte tutti i gruppi consiliari regionali per la valutazione di un’eventuale integrazione legislativa”.

“Nel frattempo – prosegue l’Assessore – sono iniziate le procedure di liquidazione delle prime misure destinate ai lavoratori e prosegue l’attività amministrativa per rendere operativi gli altri aiuti previsti dalla legge regionale, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale”.

Tutte le domande possono essere inoltrate fino al 30 settembre tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte, anche da un soggetto delegato dal beneficiario. Per accedervi è necessaria un’identità digitale SPID, CNS e CIE.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, è stato attivato uno sportello digitale per l’attivazione dello SPID, aperto, nel cortile interno del palazzo dell’Assessorato, in piazza della Repubblica n. 15 ad Aosta.

