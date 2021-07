(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Bureau de presse

Aosta, venerdì 16 luglio 2021

#VDARiparte: lunedì prossimo 19 luglio, alle ore 14, al via le domande per bonus Partite Iva, B&B e aziende agricole

A partire dalle ore 14 di lunedì prossimo 19 luglio sarà possibile presentare domanda per i bonus destinati alle imprese e ai titolari di Partita Iva, ai gestori dei bed and breakfast e alle aziende agricole, previsti nell’ambito degli aiuti anti-crisi Covid.

Il primo contributo una tantum a fondo perduto (articolo 9 della legge regionale 15/2021) da 2.000 a 25.000 euro, in base al fatturato complessivo, è destinato ai titolari di Partita Iva in Valle d’Aosta che, tra ottobre 2020 e marzo 2021, abbiano ridotto il fatturato almeno del 30 per cento rispetto al 2019 e al 2020. Il contributo può aumentare fino a 45.000 euro in casi di forti riduzioni di fatturato. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 49 milioni di euro.

Il secondo bonus (art. 10) riguarda invece i gestori di bed & breakfast che abbiano registrato una riduzione dei ricavi almeno del 30 per cento. Il contributo è di 2.000 euro. Alle attività di B&B avviate tra ottobre 2019 e il 23 marzo 2021 sono invece destinati 1.000 euro a prescindere dalla riduzione dei ricavi. In totale sono disponibili 200 mila euro.

Infine, vengono concessi contributi (art. 11) da 1.500 a 4.500 euro alle aziende agricole valdostane, il cui titolare risulta iscritto come coltivatore diretto presso la sezione INPS della Valle d’Aosta e dotate di una Produzione Standard, riferita al 2020, pari o superiore a 10.000 euro. Per questa misura sono stati stanziati 1,3 milioni di euro.

Le domande potranno essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte. Per accedervi è necessaria un’identità digitale SPID, CNS e CIE. La domanda può anche essere presentata da un soggetto delegato dal beneficiario.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, è stato attivato uno sportello digitale per l’attivazione dello SPID, aperto, nel cortile interno del palazzo dell’Assessorato, in piazza della Repubblica n. 15 ad Aosta.

