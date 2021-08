(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 Bureau de presse

Aosta, giovedì 26 agosto 2021

#VDARiparte: lunedì 30 agosto, alle ore 14

al via le domande per i contributi alle spese di investimento

A partire dalle ore 14 di lunedì 30 agosto, sarà possibile presentare domanda per i contributi alle spese di investimento, prevista dall’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2021.

Il contributo una tantum a fondo perduto del 30 per cento della spesa ammessa, è finalizzato alla parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all’esercizio dell’impresa, a favore di attività turistico-ricettive e commerciali, proprietari o gestori di rifugi alpini, imprese industriali e artigianali e imprese agricole aventi sede legale o operativa in Valle d’Aosta.

Possono accedere alla misura anche lavoratori autonomi e professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA, residenti o aventi sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle d’Aosta, unicamente per investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione.

I contributi sono concessi anche per investimenti non ultimati, a condizione che al momento della presentazione della domanda sia già stato effettuato e pagato almeno il 20 per cento degli stessi e che il richiedente si impegni a ultimarli entro un anno dalla data di presentazione della domanda stessa.

Sono ammesse le spese di investimento, sostenute dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021, con un limite minimo di spesa complessiva di 3.000 euro e massimo complessivo di:

a) 25.000 euro, per le imprese con fatturati fino a 40.000 euro;

b) 50.000 euro, per le imprese con fatturati da 40.001 euro fino a 150.000 euro;

c) 75.000 euro, per le imprese con fatturati da 150.001 euro fino a 400.000 euro;

f) 50.000 euro, per le imprese attive dal 1° gennaio 2020 e per i proprietari e i gestori di rifugi alpini non costituiti in forma di impresa;

g) 50.000 euro, per i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, per i quali i contributi di cui al presente articolo sono concessi per i soli investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione.

In totale sono disponibili 13 milioni di euro.

Le domande potranno essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte. Per accedervi è necessaria un’identità digitale SPID, CNS e CIE. La domanda può anche essere presentata da un soggetto delegato dal beneficiario.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, è stato attivato uno sportello digitale per l’attivazione dello SPID, aperto, nel cortile interno del palazzo dell’Assessorato, in piazza della Repubblica n. 15 ad Aosta.

