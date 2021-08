(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Bureau de presse

COMUNICATO STAMPA

Aosta, giovedì 19 agosto 2021

#VdaRiparte: la Giunta ha approvato le disposizioni per i contributi alle scuole di sci

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, ha approvato le disposizioni applicative per la concessione dei contributi straordinari a favore delle scuole di sci.

Possono beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 22, comma 3, della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, le scuole di sci in regola per l’apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021.

I contributi sono concessi in proporzione alla media dei ricavi dichiarati dalle scuole di sci nei periodi di imposta 2017- 2018 – 2019, escludendo l’anno d’imposta con compenso o ricavo più basso. Allo scopo, è disponibile complessivamente 1 milione di euro.

Le domande potranno essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte. Per accedervi è necessaria un’identità digitale SPID, CNS e CIE. La domanda può anche essere presentata da un soggetto delegato dal beneficiario.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, è stato attivato uno sportello digitale per l’attivazione dello SPID, aperto, nel cortile interno del palazzo dell’Assessorato, in piazza della Repubblica n. 15 ad Aosta.

L’invio delle domande deve essere effettuato a partire dalle ore 14.00 del 13 settembre 2021 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2021.

