(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, martedì 9 novembre 2021

#VDARiparte: Giunta approva un contributo straordinario alle imprese turistiche

La Giunta regionale ha approvato oggi, martedì 9 novembre 2021, le disposizioni applicative per la concessione del contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali previsto dall’articolo 10bis della l.r. 15/2021.

Il contributo straordinario, per un solo fabbricato, adibito in via esclusiva all’esercizio dell’attività di impresa turistica e ubicato nel territorio regionale, per ogni singolo richiedente che sia gestore dell’attività turistica ivi esercitata, è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante a fini IMU (base imponibile IMU determinata con rendita catastale alla data di presentazione della domanda). Se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è inferiore a 2.000 euro, il contributo è comunque concesso in misura pari a 2.000 euro; se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è superiore a 10.000 euro, il contributo è comunque concesso in misura pari a 10.000 euro.

Le domande potranno essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte a partire dalle ore 14.00 di domani, mercoledì 10 novembre 2021 fino alle ore 23.59 del 22 novembre 2021. Per accedervi è necessaria un’identità digitale SPID, CNS e CIE. La domanda può anche essere presentata da un soggetto delegato dal beneficiario.

“Si tratta dell’ultima misura per il 2021 – spiega l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy – che completa una serie di aiuti destinati al tessuto imprenditoriale regionale che ha visto, in particolare, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta collaborare attivamente con le Strutture regionali al fine di fornire risposte semplici e efficaci ai beneficiari. Si coglie, quindi, l’occasione per ringraziare per il prezioso supporto tecnico”.

🔊 Listen to this