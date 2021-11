(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Bureau de presse

Aosta, martedì 2 novembre 2021

#VdA2030

I Fondi europei come risposta alle sfide del territorio regionale deI territorio regionale

L’Assessorato dell’ Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate comunica che venerdì 5 novembre 2021, alle ore 10 si terrà, presso il salone Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, l’evento ‘#VdA2030’ che sarà l’occasione per riflettere su come i Fondi europei contribuiscano, a vario titolo, a rispondere alle sfide del territorio valdostano.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica ancora in corso, potranno partecipare all’appuntamento, in presenza, i componenti del Tavolo permanente per il confronto partenariale, mentre le cittadine e i cittadini potranno comunque seguire i lavori attraverso il canale YouTube regionale (youtube.com/regvda).

Nel corso dell’incontro sarà presentato il “Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030”, il documento strategico recentemente approvato dal Consiglio regionale, alla cui elaborazione hanno contribuito tutti coloro che hanno partecipato alla fase di consultazione svoltasi nei mesi scorsi.

L’evento sarà anche l’occasione per il lancio del “Patto per una Valle d’Aosta sostenibile al 2030”, un nuovo strumento volto a rafforzare l’impegno comune per disegnare un futuro diverso e per migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone e della nostra Regione. Il Patto – che sarà sottoscritto, nell’occasione, dall’Assessore Luciano Caveri, a sottolineare che la prima ad impegnarsi sarà proprio la Regione – potrà essere firmato dai componenti del Tavolo permanente, ma anche dalle imprese, organizzazioni, associazioni e dalle varie forme organizzative della società civile.

Tra i numerosi temi che saranno affrontati nel corso della mattinata – inframezzati dalla proiezioni di video – uno specifico spazio sarà dato alla presentazione dei risultati della programmazione 2014/20 e ai Programmi cofinanziati dai Fondi europei per il periodo 2021/27, in corso di definizione.

