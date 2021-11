(AGENPARL) – Roma, 14 nov 2021 – Questa mattina Matteo Salvini ha partecipato alla recita dell’Angelus in Piazza San Pietro. Accompagnato dalla fidanzata, ha ascoltato il Papa tra i tanti fedeli presenti. “È emozionante sentire dal vivo le parole del Santo Padre” ha sottolineato Salvini, “parole che rappresentano la sfida e l’impegno per il futuro: la sfida è quella di preservare la casa comune per le future generazioni, l’impegno immediato è quello di ridurre la povertà. Oggi nella Giornata mondiale dei poveri, il Papa ci ha ricordato che davanti al dolore non bisogna voltarsi dall’altra parte: per questo motivo sto lavorando per organizzare, auspicabilmente nelle prossime settimane, una missione umanitaria in Libano, dove povertà e dolore sono purtroppo una realtà quotidiana, per offrire a quei bambini ed a quelle famiglie l’aiuto concreto che a tanti, da ministro e con l’aiuto di straordinarie realtà cattoliche, riuscimmo a dare”.

