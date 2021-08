(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Ta.A.bbwsfqNO8tWfV45-DNMHeUDIo4tze4GFN_6vQRIRDaf1QP4rlq7Hb812kF5GFmNlvT9HTmMCarnFX2hkCAb2fQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

01/08/2021

[Il Papa: fede matura se al centro c’è Dio e non i nostri bisogni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tf.A.-w8z09ghxoEeWg0BSbFjwG_XjSZqCN8DG8x1P-ms5IJPfsoXxcBlyv8PH52NgI6ll3B0V2z9e9M-luBkBXlqmQ)



[Il Papa: fede matura se al centro c’è Dio e non i nostri bisogni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tf.A.-w8z09ghxoEeWg0BSbFjwG_XjSZqCN8DG8x1P-ms5IJPfsoXxcBlyv8PH52NgI6ll3B0V2z9e9M-luBkBXlqmQ)

Papa Francesco all’Angelus ha ricordato che all’invito del Vangelo si deve rispondere con gratuità e senza calcoli: “piuttosto che essere preoccupati soltanto del pane materiale che ci sfama – ha detto – accogliamo Gesù come il pane della vita”

CHIESA E SANTA SEDE

[Perdono di Assisi: un dono chiesto al Signore per ogni uomo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2TZ.A.IV1BdJ8kNZhcZFUWSNw1eJf2NvsqCUCm6txJGSmZZ9A7J7ix7KQuWL1MLC467LY3e4fcTufFcp4PukcweDhd6Q)

[article icon]

[Perdono di Assisi: un dono chiesto al Signore per ogni uomo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2TZ.A.IV1BdJ8kNZhcZFUWSNw1eJf2NvsqCUCm6txJGSmZZ9A7J7ix7KQuWL1MLC467LY3e4fcTufFcp4PukcweDhd6Q)

Il primo e il due agosto viene celebrata ad Assisi la Solennità del Perdono. I fedeli che si recheranno alla Porziuncola a Santa Maria Degli Angeli, o in ogni …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tn.A.iQsoLSFE2fvCsz0tjA66GFjDnfjyr3_6ctNXq9QF_5XS4hEHGxUEosNnvYL5gVWpqhwT87f7Soxq7Apgti3FCQ)

[article icon]

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tn.A.iQsoLSFE2fvCsz0tjA66GFjDnfjyr3_6ctNXq9QF_5XS4hEHGxUEosNnvYL5gVWpqhwT87f7Soxq7Apgti3FCQ)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia, el matrimonio ícono del amor de Dios](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tj.A.wLC-qp0DsuZMgLIHx6iPiGIYWvDk4znUAkUTlfVS9xmHwvPFj_8LmOwMKvPW0mbCK6v0LKASsBhlB7lg87CVwA)



[Amoris laetitia, el matrimonio ícono del amor de Dios](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tj.A.wLC-qp0DsuZMgLIHx6iPiGIYWvDk4znUAkUTlfVS9xmHwvPFj_8LmOwMKvPW0mbCK6v0LKASsBhlB7lg87CVwA)

Cada mes, con un total de 10 episodios, lanzamos un vídeo con las reflexiones del Papa y los testimonios de familias de todo el mundo -producido en colaboración …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tl.A.wfIppXTParRQz1Qb-tgoDq3V0lReKVqwqlHWNJcwigNp2ihKhWS-CCUhAm6BkyEgqlBju0JsCRxRWEYG1lFU6g)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tl.A.wfIppXTParRQz1Qb-tgoDq3V0lReKVqwqlHWNJcwigNp2ihKhWS-CCUhAm6BkyEgqlBju0JsCRxRWEYG1lFU6g)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Perù, governo al completo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tc.A.f498vMiQwT8jjnVE5nNrOTe6o-N5LThDL6XJJP-33u6SLV9CTvN-GHg0pCobyP6M4Y-P35KvWqnWCCqzQ-ABPA)

[article icon]

[Perù, governo al completo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tc.A.f498vMiQwT8jjnVE5nNrOTe6o-N5LThDL6XJJP-33u6SLV9CTvN-GHg0pCobyP6M4Y-P35KvWqnWCCqzQ-ABPA)

Il Paese andino, che ha da poco celebrato i duecento anni di storia repubblicana, ha un nuovo presidente. La nomina dei capi dicastero è ultimata. Il saluto del …

[Ferite e timori del Myanmar 6 mesi dopo il colpo di Stato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tk.A.Qfa1pEYHkmOc7zmFo_FjK7tXVXy3rq6tssDodfKgDR2Dld9iuXZ2WLro06NLhaCdZZCtMkL-Vu7JbDLb8iiADA)

[article icon]

[Ferite e timori del Myanmar 6 mesi dopo il colpo di Stato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tk.A.Qfa1pEYHkmOc7zmFo_FjK7tXVXy3rq6tssDodfKgDR2Dld9iuXZ2WLro06NLhaCdZZCtMkL-Vu7JbDLb8iiADA)

Il leader della giunta militare birmana ha confermato che elezioni multipartitiche si terranno nel Paese che, dopo il golpe del primo febbraio 2021, ha visto un …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dde.Rct.2Tm.A.XkgJPF_MLUt1H_JzFQpEceJPorisHcPNdu2d0iFSdUeO1uvkqdeCQ7kyBXW9H6JQmlSLGsb8jw16Ub348i0DgA)

SOCIAL

🔊 Listen to this