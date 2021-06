[Vatican News]

(AGENPARL) – dom 27 giugno 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qV.A.WB1Ga1-mRraBsGUzuk_b1LfcXsu_P5aqvzNYm_h6QrMYU7UZny5hKXbZJ311tFIFSkBqeO65jY9NjG8jC3Cv9w)

27/06/2021

[Francesco: solo l’amore risana la vita, non giudicare gli altri ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qQ.A.TokYQmbdVThCfDc9AO_ouv3-zOWjrASFsfWipNXrqexotqjRVZVTaaPIk2_8_Hc3et1KZoB6A3EotQ50bnJ4mg)



All’Angelus, il Papa ricorda che la guarigione che conta di più, nella vita, è quella degli affetti. “L’amore non si compra”, sottolinea, ma si trova “entrando in intimità con Gesù” ed aiutando le persone “ferite e sole”. Al termine della preghiera mariana, l’invito alla preghiera nella “Giornata …

[Il Papa: in Medio Oriente fede cristiana viva nonostante le sofferenze](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qd.A.uc3B3rArRWl043sXsRWBbko4cbZcho2zfPt4fSmz-hmTaL2z9VLgelUs4rpEhkPbqRFavEWHmHqzcLg-vG1X2g)



Dopo la recita mariana dell’Angelus, Francesco ha chiesto di pregare per la regione mediorientale. Poi ha chiesto una speciale preghiera. “Il Papa – ha detto – …

[Il Papa: la pace oggi calpestata, i responsabili delle guerre ne risponderanno a Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qP.A.67D5mnT0kc-qigKx87xeX674v3ekewu6ussTjzHOj_tPn-M5y6psMSy52ufY8stb8lK_q9ZH-ZHatY7K9Z4qMw)

Testo inedito di Francesco per il libro “Pace in terra. La fraternità è possibile” di cui oggi Repubblica anticipa ampi stralci. Il volume, della Collana Lev …

[Il Papa ai patriarchi cattolici del Medio Oriente: siate custodi e testimoni della fede](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qS.A.zV4QChCqXy-69mx8K3WFwIPc9ZoaGAKajh6zqsHvf8LU_ZurD7vu09LoU6alk2fQQKVmBEsfAZiz-jIozEYctA)

In una Lettera per l’odierna Giornata della pace per l’Oriente, indetta in occasione della celebrazione del 130° anniversario della Rerum Novarum, Francesco …

[Papa Francesco: Dio si fa vicino a tutti con cuore di Padre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qT.A.5063A7KP2hj44K3nYerbKxnanpmzcz9DLPlwN6s2ukbrb0Hwo5wtNiOVfLFimOs81CbJwQzg2ArNhAD5bRAwZQ)

Lettera del Papa a padre James Martin, che svolge la sua opera pastorale tra le persone Lgbt: continua ad essere vicino a tutti e tutte – scrive Francesco – con …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Ultima tappa di Iter Europaeum, un viaggio tra le chiese di Roma e nella storia europea](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qZ.A.nCY9waWJMEx1x-DFTSeFTreIUD1xFRB7_1y6sFLagQWOVid68wFb_49kszBQvQkp41kfWt0nZg6jXGFiD0UTNA)

L’ottava domenica del progetto sviluppato per celebrare i 50 anni di relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Unione Europea si articola tra il Campo Santo …

[Gallagher: pellegrini coraggiosi per un’Europa protagonista](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qX.A.TljlZKC7UBXp18DAPZyMyI89c1zhHHCJO3gOq0-_zgftEQo8o5v-cTCthPZAarza5jwOAic5NlKmKODpRvSupA)

Con la Messa celebrata in Vaticano questa mattina, il segretario per i Rapporti con gli Stati conclude l’iniziativa Iter Europaeum, un progetto promosso dalle …

[A Nazaret la prima Giornata per la Pace in Medio Oriente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qO.A.vfYReMuMb1W0eaCTG6eRjkLx4GHZIlI9AIwXLMzAGp4TrzAVEpFYiqqJE2DULCLJJhp8WZaQ3cjFr5598t8B7Q)

Una “Giornata per la pace in Medio Oriente” e per la consacrazione alla Sacra Famiglia: è l’iniziativa lanciata dal consiglio “Giustizia e Pace” dei Patriarchi …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qe.A.agZ8sFwEaQTo7V0Eqvf5sx3diPgCbYxsUq49RcJvcXE8QQi9MwmcjyvoWEwJt-BAMo8wwiNX36qlSbJtJAJTvQ)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qg.A.ku37w5Gkb02J9pfjVrkCoOMkoKtLk6hgqVHt89YjjjgweVTeSOFH9lAxtSkLXLxlH6HsjMNxQ-2jkSiX3aNXVg)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWq.Rct.0qc.A.Ikx214OB343fbt040Dd5gGJ3yUgzQBn0MokpGJDx4bJBE_HgBxkPyo4sClY1MryuTJavpMWTUp90373BXNW8fg)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

